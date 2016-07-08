أخبار ليبيا..سلطات الزنتان تؤكد: سيف الإسلام القذافى ما زال فى السجن

أعلنت سلطات الزنتان الجمعة أن سيف الاسلام القذافى نجل الزعيم المخلوع معمر القذافى ما زال فى سجن هذه المدينة الليبية نافية بذلك معلومات تحدثت عن اطلاق سراحه.

وقال بيان وقعه المجلس العسكرى لثوار الزنتان والمجلس البلدى للزنتان واللجنة الاجتماعية أن سيف الاسلام القذافى "موجود فى السجن ولن يتم اطلاق سراحه بغض النظر عن التصريحات المرئية أو المسموعة".

وأضاف البيان الذى نشر على صفحة "المجلس العسكرى لثوار الزنتان" أن مصير سيف الاسلام القذافى "سيكون وفق الاجراءات القانونية التى تضمن حقوق الشعب والمتهم تحقيقا للعدالة".

وسيف الإسلام القذافى الذى لطالما اعتبر أنه سيخلف والده فى السلطة، معتقل فى الزنتان جنوب غرب طرابلس منذ توقيفه فى 2011.

وكان محامو سيف الاسلام ذكروا أن موكلهم أفرج عنه بموجب عفو اعلنته السلطات الليبية غير المعترف بها فى شرق البلاد، والتى لا تعترف بسلطات حكومة الوفاق الوطنى ومقرها فى طرابلس.

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