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ارتفاع حصيلة قتلى القصف الجوى على بلدة شمال غرب سوريا لـ 22 مدنيا

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ارتفاع حصيلة قتلى القصف الجوى على بلدة شمال غرب سوريا لـ 22 مدنيا ارتفاع حصيلة قتلى القصف الجوى على بلدة شمال غرب سوريا لـ 22 مدنيا
قتل 22 مدنيا على الأقل الجمعة فى قصف جوى لطائرات حربية يعتقد أنها سورية أو روسية استهدف بلدة دركوش فى محافظة إدلب فى شمال غرب سوريا القريبة من الحدود التركية، وفق حصيلة جديدة للمرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن "ارتفعت حصيلة قتلى القصف الجوى لطائرات حربية روسية أو سورية ظهر اليوم الجمعة على بلدة دركوش فى ريف ادلب الغربى إلى 22 مدنيا، بينهم طفلة".
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