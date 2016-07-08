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تقرير #في_القمة - لا ينصح بالقراءة لجمهور الأهلي.. يول قلما يفوز بالدربي

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تقرير #في_القمة - لا ينصح بالقراءة لجمهور الأهلي.. يول قلما يفوز بالدربي تقرير #في_القمة - لا ينصح بالقراءة لجمهور الأهلي.. يول قلما يفوز بالدربي

سجل مارتن يول في الدربي محبط لجمهور الأهلي.

الرجل الهولندي صاحب الـ60 عاما يدخل الدربي ضد الزمالك مع الفريق الذي توج معه ببطولة الدوري لأول مرة في تاريخه رغم مشواره الطويل، ولكن سجله في الدربيات لا يساعده قبل موقعة السبت.

ربما تظلم هذه الإحصائية مارتن يول لكونه وقع دائما في قيادة الطرف الأضعف في الدربيات المختلفة في إنجلترا أو ألمانيا.

فمن أصل 23 دربي خاضهم الرجل الهولندي في رحلته في توتنام وأياكس وهامبورج وفولام.. فاز في 3 فقط!

البداية من شمال لندن وأحد أعنف دربيات إنجلترا، بين توتنام وأرسنال.

9 دربيات كاملة بين ديوك لندن ومدافعها، لم يفز يول في أي منها.

بالتحديد، خسر يول 5 مرات أمام أرسنال وتعادل في 4.

المحطة الثانية ليول كانت في ألمانيا، مع هامبورج ومنافسه الأشرس فيردر بريمن.

سجل يول كان أفضل في بلاد المانشافت، حيث حقق انتصارين من أصل 5 دربيات خاضهم أمام بريمن، وخسر الثلاثة المتبقيين.

في موطنه الأصلي وفي قيادة أياكس أمستردام، قابل إيندهوفين 3 مرات، فاز مرة وخسر مرة وتعادل في الأخيرة.

وفي عودته لإنجلترا مع فولام، تقابل مع منافسه في غرب لندن تشيلسي، وهناك تعادل 3 مرات من أصل 6 دربيات خاضها أمام زرق غرب لندن.

في 23 دربي، فاز يول 3 مرات وتعادل 8 مرات وخسر 12 مرة.

وسجلت فرق يول 30 هدفا واستقبلت 75 هدفا.

أفضل دربي في تاريخ يول

الفوز بأياكس في أمستردام على إيندهوفن 4-1 في الجولة الـ27 من الدوري الهولندي موسم 2009/2010.

أسوأ دربي في تاريخ يول

الخسارة من أرسنال 3-1 في وايت هارت لين في الأسبوع السادس من موسم 2007/2008.

الدربي الأجمل في تاريخ يول

رغم الخسارة، قدم توتنام عرضا رائعا في الخسارة أمام أرسنال 5-4 في 13 نوفمبر 2004 ضمن الجولة الـ13 من موسم اللاهزيمة لأرسنال، 2004/2005.

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