التعليم ترد على تهديد "شاومينج" بالتلاعب بنتيجة الثانوية:"ميقدرش يعمل حاجة"

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ما أعلنته صفحة "شاومينج" بشأن التلاعب فى نتيجة الثانوية العامة شىء لا يصدقه عقل، مؤكدا أن الكنترولات مؤمنة منذ دخول كراسات الإجابة حتى إعلان النتائج، وشعار العمل بداخلها السرية، ولا يستطيع أحد اختراقها، قائلا: "ميقدرش يعمل حاجة".

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن دورة العمل داخل الكنترولات تتم بشكل سرى للغاية، إضافة إلى أن أعمال التصحيح تتم على الرقم السرى للأوراق ولا يستطيع أى فرد مهما كانت صلته بأعمال الكنترولات بدءا من مقدرى ومصححى الكراسات ورؤساء الكنترولات أن يعرف كراسة أى طالب.

وأوضح المصدر أن كراسات الإجابة تمر بعدة مراحل منذ دخولها الكنترول تبدأ بنزع ورقة السيلبس ثم التصحيح ورصد الدرجات، موضحا أن الطالب له حق التظلم عقب إعلان النتيجة، كما أن هناك مواد لم تبدأ من الأساس الكنترولات فى تصحيحها منها التاريخ والجيولوجيا والديناميكا والجبر والهندسة الفراغية، قائلا: ما أعلنته صفحة شاومينج يهدف لإثارة البلبلة

وردا على ما ادعته الصفحة بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة قبل الامتحانات بـ 7 ساعات، قال المصدر إن الأمر تعلق بشخص خائن داخل المطبعة السرية، ووسيتم محاسبته، لافتا إلى أن صفحة تسريبات الامتحانات لم تكن تتمكن من التسريب لولا وجود هذا الشخص الخائن بين فريق العمل داخل المطبعة والوزارة، قائلا: آلية التشغيل والعمل داخل الكنترولات تسيطر عليها السرية الدقيقة.

"شاومينج" تهدد بالتلاعب فى نتيجة طلاب الثانوية العامة