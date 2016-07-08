القبض على راكب حاول تهريب 750 قرصًا مخدرًا لإيطاليا

ألقت سلطات مطار القاهرة، اليوم /الجمعة/ القبض على راكب مصرى حاول تهريب 750 قرصًا مخدرًا داخل مناديل ورقية وحافظة نقود وعلبة دواء بحقائبه لدى سفره إلى إيطاليا، وتحرر محضر له وأحيل إلى النيابة.

واشتبه رئيس نوبتجية الشرطة المقدم ياسر منصور – أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط الإيطالية رقم 897 والمتجهة إلى روما – في حقائب الراكب “س.ا”، حيث أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها.

وبفتح الحقائب، تبين وجود كمية من الأقراص المخدرة داخل مناديل ورقية وعلبة دواء وبحافظة نقود الركاب بإجمالى 750 قرص “ترامادول”.

وأقر الراكب بحيازته للمخدرات، وأنها لبعض أقاربه فى إيطاليا، وأمر مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة اللواء فهمى مجاهد بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة .