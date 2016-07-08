صور.. مدير أمن شمال سيناء يتفقد الحالة الأمنية بالعريش ويحضر عرض مسرحي

قام اللواء مدير أمن شمال سيناء، اليوم الجمعة، بجولة مرورية بوسط المدينة تفقد خلالها الخدمات الأمنية وإلتقى بالعديد من المواطنين وأصحاب المحلات التجار ية وأهالى سيناء وهنأهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونقل لهم تحيات السيد وزير الداخلية بتلك المناسبة.

كما قامت المديرية بتسيير دوريات أمنية من سيارات النجدة والمرور والدراجات البخارية بالأحياء الحيوية بوسط المدينة وبالطريق الساحلى للمدينة.

كما حضر سيادته والقيادات الأمنية والتنفيذية وعددٍ من المجندين عرضاً مسرحياً بعنوان (عاشقين ترابك )بإدارة قوات الأمن بمديرية أمن شمال سيناء ، والذى نظمته وزارة الداخلية “الإدارة العامة للإعلام والعلاقات” ووزارة الثقافة ” البيت الفنى للمسرح ” .. وقدمه مجموعة من الشباب الذين أبدوا رغبتهم بوازع وطنى خالص مشاركة رجال الشرطة الإحتفالات بعيد الفطر المبارك ومؤازرتهم ودعم تواجدهم فى طليعة الصفوف لدرء المخاطر عن الوطن ورفع الروح المعنوية للمجندين الذين يقدمون أرواحهم يوماً بعد يوم فداءً لأمن للوطن.

كان مدير الأمن قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك وسط جموع المواطنين من أبناء المحافطة، مؤكداً مواصلة الجهد لتحقيق أمن الوطن.