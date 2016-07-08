تفاصيل العثور على جثتى ضابط بحدائق القبة وخطيبته داخل سيارته بجسر السويس

كشف ضابط شرطة من أصدقاء الضابط "ضياء أبو السعود" الذى عثر عليه متوفيا داخل سيارته الخاصة هو وخطيبته فى أحد الجراجات بمنطقة جسر السويس، أنه حتى الآن لم يتم معرفة السبب الحقيقى حول وفاته وخطيبته، مضيفا أن الضابط صديقه كان يقضى إجازة العيد حيث كان يستعد لاستكمال احتياجات فرحه خلال الفترة القادمة، موضحا أنه كان من المقرر أن يكون فرح الضابط قبل عيد الأضحى .

وأضاف أن الضابط المتوفى دفعته وكانت تربطه به صلة صداقة وزمالة قوية، لافتا إلى أن "ضياء" لم يكن يعانى من أى مشاكل نهائيا من أى نوع سواء نفسية أو عائلية، موضحا أنه يستبعد فكرة أن صديقه انتحر هو وخطيبته، حيث إن حياته كانت تسير بشكل طبيعى جدا، بالإضافة إلى أنه كان يستعد لفرحه وأنه كانت تربطه بأهل خطيبته علاقة قوية جدا، كما أنه لا توجد أى مشاكل أسرية بين العائلتين تدفعه للانتحار أو التفكير فيه .

وأوضح أنه كانت تجمعه علاقة صداقة قوية مع الضابط "ضياء"، حيث كان كثيرا التحدث مع بعضهما فى الكثير من الأمور الشخصية، وكانا يتبادلان النصائح بينهما، موضحا أن آخر لقاء جمعهما كان قبل العيد بيومين حيث أخبره أن فرحه سيكون قبل عيد الأضحى المقبل، لافتا إلى أنه لم يبدو عليه أى شيئ يشير إلى وجود مشاكل عنده نهائيا .

واستكمل أن خبر وفاة الضابط "ضياء" كان بالنسبة له صدمة كبيرة لم يستطيع استيعابها حتى الآن، مشيرا إلى أن واقعة وفاته هو وخطيبته بهذه الطريقة وراءها غموض كبير، حيث رجح أن تكون هناك شبه جنائية وراء الواقعة، مضيفا أن تقرير الطبيب الشرعى هو من سيوضح الأمور حتى تتكشف الحقائق فى الواقعة .

وكانت مصادر مطلعة، أكدت وفاة ضابط شرطة وخطيبته داخل سيارتهما فى منطقة جسر السويس، وذلك بعد أن وجدهما سايس الجراج متوفين داخل السيارة .

وأشارت المصادر إلى أن الضابط "ضياء أبو السعود" برتبة ملازم أول خريج دفعة 2015 والتحق بالعمل بالأمن العام التابع لقسم شرطة حدائق القبة، حيث كان متواجد داخل الجراج بصحبته خطيبته، وعندما قام السايس بالنداء عليه لم يرد، ما دفع السايس إلى تفقدهما، واستعان ببعض الأشخاص وتم كسر زجاج السيارة ليجدهما متوفيين.

وأضافت المصادر أنه تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثتين إلى المستشفى، و لم يتبين حتى الآن سبب الوفاة.

مصدر: وفاة ضابط شرطة و خطيبته داخل سيارته بجسر السويس