بالصور.. داعش يذبح 4 لاعبين بفريق سورى أمام أطفال الرقة بتهمة التجسس

قام تنظيم "داعش" الإرهابى بإعدام أربعة لاعبين كرة قدم ذبحا أمام مجموعة من الأطفال فى مدينة الرقة بعدما اتهمهم التنظيم الإرهابى بالتجسس لصالح وحدات حماية الشعب الكردية، وبعدما أفتى رجال الدين بالتنظيم بحرمانية تشجيع اللعبة، بحسب تقرير لصحيفة الديلى ميل، اليوم، الجمعة.

وتظهر الصور التى نشرها أعضاء التنظيم على "تويتر" أطفالًا يتفقدون الجثث الملطخة بالدماء للضحايا الذين كانوا ينتمون لفريق نادى الشباب السورى الشهير.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن حساب "الرقة تذبح فى صمت" على موقع "تويتر" أن اللاعبين الأربعة هم أسامة أبو كويت، وإحسان الشويخ، ونهاد الحسين، وأحمد أهاواخ، كما تم إعدام شخص خامس غير معروف.

وكانت داعش قد حظرت ممارسة الرياضات المنظمة بما فيها كرة القدم عندما سيطروا على الرقة منذ عامين، كما إنها أعدمت 13 مراهقًا فى الموصل بالعراق لمشاهدتهم مباراة لكرة القدم بين العراق والأردن الأسبوع الماضى، بحسب الديلى ميل.



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وضعت داعش رؤوس ضحايا عند أقدام الجثث بينما يتفقدها الأطفال



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اللاعب إحسان الشويخ نقلًا عن موقع "تويتر"



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اللاعب نهاد الحسين نقًلا عن موقع تويتر



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اللاعب نهاد الحسين مع فريقه نقلًا عن موقع تويتر



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اللاعب إحسان الشويخ مع فريقه نقلًا عن موقع "تويتر"

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