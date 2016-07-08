الشرطة الأمريكية تغلق مبنى الكونجرس لأسباب أمنية وتطلب من الموظفين الاختباء

قالت قناة روسيا اليوم الإخبارية فى نبأ عاجل لها، إن الشرطة الأمريكية تغلق مبنى الكونجرس لأسباب أمنية وتطلب من الموظفين والزوار الاختباء.

وكانت الشرطة الأمريكية فى دالاس قد تعرضت لهجمات وقتل 5 شرطيين، حيث قال مسؤولون فى الشرطة أن مشتبها به اشتبكت معه الشرطة فى وقت مبكر الجمعة أبلغ الشرطيين الذين تفاوضوا معه أنه "زرع قنابل فى كل مكان" فى وسط تكساس حيث أسفر تبادل إطلاق النار مع مسلحين عن مقتل 5 شرطيين.

وقال رئيس شرطة دالاس ديفيد براون للصحافيين أن "المشتبه الذى نتفاوض معه والذى تبادل اطلاق النار معنا خلال الخمس واربعين دقيقة الماضية قال لمفاوضينا أن النهاية قادمة وانه سيؤذى ويقتل المزيد منا، وهو يعنى الشرطيين.

وقال أن هناك قنابل فى كل مكان" فى وسط المدينة" مضيفا "لذلك نتوخى الحذر فى تحركاتنا حتى لا نسبب مزيدا من الاذى لمواطنينا فى دالاس مع مواصلة التفاوض".

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