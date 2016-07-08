فوائد مذهلة للتين الشوكى.. أبرزها تقوية المناعة والأسنان والعظام

بصرف النظر عن اسمه غير العادى ومظهره الغريب، يتميز التين الشوكى بتركيبة فريدة جدا من المواد الغذائية، بما فى ذلك مستويات عالية من فيتامين C وفيتامين B، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، النحاس، والألياف الغذائية.

ومن حيث المركبات العضوية، فإن التين الشوكى لديه مستويات عالية من الفلافونويد، بوليفينول، والبيتالينس، والتى يكون لها تأثير إيجابى على صحة الإنسان.

وفى هذا السياق، سلط الموقع الطبى الأمريكى ""organicfacts، الضوء على المكونات الصحية الفريدة من نوعها التى توجد داخل التين الشوكى، وتشمل:

• الفوائد الصحية للتين الشوكى

1- الجهاز المناعى

>حبة واحدة من التين الشوكى تحتوى على أكثر من 1/3 من الاحتياجات اليومية بأكمله من فيتامين C، والمعروف أيضا باسم حمض الاسكوربيك الذى يلعب دورا رئيسيا فى جهاز المناعة، وتحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء و يعمل كمضاد للسموم فى جميع أنحاء الجسم.

علاوة على ذلك، يعتبر فيتامين C عنصرا مهما لمختلف العمليات الأنزيمية والتمثيل الغذائى، بما فى ذلك إنشاء أنسجة العظام والعضلات.

2- يبنى عظام وأسنان قوية

الكالسيوم هو جزء لا يتجزأ من النظام الغذائى للإنسان، والتين الشوكى يحتوى على قدر كبير من الكالسيوم وهو عنصر مهم جدا فى خلق أنسجة العظام فى الجسم.

وفى الواقع يكون الكالسيوم بنسبة 99٪ فى الجسم داخل العظام والأسنان.

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