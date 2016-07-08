العثور على جثة لشخص مجهول داخل مياه ترعة بالجيزة

أمرت نيابة مركز الجيزة، بتشريح جثة مجهولة لأحد الأشخاص عثر عليها بترعة بمنطقة أبو النمرس، وتبين من مناظرة الجثة عدم وجود أى إصابات ظاهرة بالجثة.

تلقى العميد عبد الوهاب شعراوى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بترعة بمنطقة أبو النمرس.

انتقل العقيد رجب غراب مفتش المباحث الجنائية، والرائد رامى نور رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمر، إلى محل الواقعة وعثر على جثة لرجل فى العقد الثالث من عمره لا توجد به أى إصابات ظاهرة، كما لم يتم العثور على أى أوراق تثبت شخصيته.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

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