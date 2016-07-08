أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات محمد عودة عقب هزيمة المقاولون العرب من مصر للمقاصة -
بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي» -
مساء الأنوار: تعليق لاعبي مصر للمقاصة على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: مدحت شلبي ينعي شهداء الوطن في الحادثين الإرهابيين أمام كنيستي مارجرجس ومارمرقس -
مساء الأنوار: تعليق بعض الرياضيين في الحادثين الإرهابيين بكنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على جثة لشخص مجهول داخل مياه ترعة بالجيزة

Google+ Print
العثور على جثة لشخص مجهول داخل مياه ترعة بالجيزة العثور على جثة لشخص مجهول داخل مياه ترعة بالجيزة
أمرت نيابة مركز الجيزة، بتشريح جثة مجهولة لأحد الأشخاص عثر عليها بترعة بمنطقة أبو النمرس، وتبين من مناظرة الجثة عدم وجود أى إصابات ظاهرة بالجثة.

تلقى العميد عبد الوهاب شعراوى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بترعة بمنطقة أبو النمرس.

انتقل العقيد رجب غراب مفتش المباحث الجنائية، والرائد رامى نور رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمر، إلى محل الواقعة وعثر على جثة لرجل فى العقد الثالث من عمره لا توجد به أى إصابات ظاهرة، كما لم يتم العثور على أى أوراق تثبت شخصيته.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.


>النيابة تأمر بتشريح جثة شاب مقطوع الإصبع بجوار سور سجن طرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365