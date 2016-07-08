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أخبار الأردن..الجيش الإسرائيلى يعلن إصابة متسلل من الأردن

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أخبار الأردن..الجيش الإسرائيلى يعلن إصابة متسلل من الأردن أخبار الأردن..الجيش الإسرائيلى يعلن إصابة متسلل من الأردن
أعلن الجيش الإسرائيلى أن قوات الأمن أطلقت النار وأصابت رجلا تسلل إلى البلاد من الأردن الجمعة.

وقالت متحدثة باسم الجيش أن رجلا لم تكشف عن هويته، القى حجارة على سيارات كانت تمر قرب كيبوتز افيكيم فى شمال إسرائيل. وبعد ذلك حاول التوقف وسرقة سيارة قبل أن يرصده عناصر قوات الأمن ويفتحوا النار عليه.

وتم نقل الرجل المصاب إلى مستشفى إسرائيلى، بحسب المتحدثة التى لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.
>وتندر عمليات التسلل من الأردن إلى إسرائيل، البلدان الموقعان على اتفاق سلام فى 1994.
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