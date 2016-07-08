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الحارس بيتر تشيك يعتزل دوليًا

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الحارس بيتر تشيك يعتزل دوليًا الحارس بيتر تشيك يعتزل دوليًا

الحارس بيتر تشيك – أرشيفية

أعلن الحارس التشيكي بيتر تشيك، اعتزاله اللعب الدولي، وذلك على هامش تواجده في العاصمة التشكية براج من أجل تسلم جائزة أفضل لاعب تشيكي لهذا الموسم 2015/ 2016، والذي مثل فيه منتخب بلاده في بطولة يورو 2016.

تشيك لم ينجح في الوصول مع منتخب بلاده إلى الدور الثاني باليورو، وذلك عقب التعادل مع كرواتيا والخسارة من إسبانيا وتركيا؛ لذلك فضل حارس الأرسنال الإنجليزي، عدم الاستمرار في اللعب الدولي.

وأعلن تشيك صاحب 34 عامًا على هامش تسليمه الجائزة أنه قرر تمثيل منتخب بلاده عند هذه المحطة مكتفيًا بما قدمه للتشيك، حيث إنه لعب 124 مباراة مع منتخب بلاده، وشارك في 4 نسخات من اليورو (2004-2008-2012-2016) بجانب كأس العالم 2006.

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