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بالصور.. «شرطة المرافق» تضبط 24 حصانًا مخالفًا

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بالصور.. «شرطة المرافق» تضبط 24 حصانًا مخالفًا بالصور.. «شرطة المرافق» تضبط 24 حصانًا مخالفًا

ضبط أحصنة مخالفة

كتب  جمال نوفل – بورسعيد: 

تمكنت شرطة المرافق ببورسعيد، من ضبط 24 حصانًا وجملا يقوما اصحابها باستغلالها لركوب المواطنيين الراغبين في ركوب الخيل، وذلك في غير الأماكن التي تم خصصتها المحافظة، مما يشكل خطرًا علي المواطنيين وإعاقة حركة المرور  .

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء محمود الديب مدير الأمن قد أصدر تعليمات بمنع سير الخيول، إضافة إلى منع أي تجمعات لهم إلا من خلال الأماكن التي حددتها المحافظة حفاظًا علي الشكل الجمالي للشارع واتاحة الفرصة للمواطنيين للتنزة وقضاء ـوقاتهم في العيد دون ـي خطورة  .

وأصدر محافظ بورسعيد تعليماته بفرض غرامة 250 جنيهًا علي كل حصان تم ضبطة وتسليمة لاصحابة بعد سداد الغرامة مع التحذير في حالة تكرار المخالفة سيتم مصادرة الأحصنة.

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