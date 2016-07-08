أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات محمد عودة عقب هزيمة المقاولون العرب من مصر للمقاصة -
بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي» -
مساء الأنوار: تعليق لاعبي مصر للمقاصة على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: مدحت شلبي ينعي شهداء الوطن في الحادثين الإرهابيين أمام كنيستي مارجرجس ومارمرقس -
مساء الأنوار: تعليق بعض الرياضيين في الحادثين الإرهابيين بكنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«الجمارك»: تراجع الواردات المصرية بنسبة 1.8 %

Google+ Print
«الجمارك»: تراجع الواردات المصرية بنسبة 1.8 % «الجمارك»: تراجع الواردات المصرية بنسبة 1.8 %

الدكتور مجدي عبد العزيز – رئيس مصلحة الجمارك

كتب – مراسل «ONA»

كشفت مصلحة الجمارك عن تراجع طفيف في قيمة الواردات المصرية خلال الفترة من مارس إلى مايو الماضي، لم يتجاوز نسبة 1.8%، حيث سجلت 5.750 مليار دولار مقابل 5.856 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2015 أي بانخفاض 106 ملايين دولار.

وأوضح التقرير، الذي قدمه الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك لوزير المالية عمرو الجارحي، أن واردات القمح في الفترة من مارس إلى مايو من العام الحالي سجلت نحو 605 ملايين دولار مقابل 737 مليونا في نفس الفترة من عام 2015 بانخفاض 132 مليون دولار، وواردات الأدوية 518 مليونا مقابل 508 ملايين بزيادة 10 ملايين دولار.

وسجلت واردات السيارات 493 مليونا مقابل 573 مليونا بانخفاض 80 مليونا، ومن التليفون المحمول 465 مليون دولار مقابل 440 مليونا بانخفاض 25 مليونا، ومن الذرة 464 مليونا مقابل 429 مليونا بانخفاض 35 مليونا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا