«الجمارك»: تراجع الواردات المصرية بنسبة 1.8 %

كتب – مراسل «ONA»

كشفت مصلحة الجمارك عن تراجع طفيف في قيمة الواردات المصرية خلال الفترة من مارس إلى مايو الماضي، لم يتجاوز نسبة 1.8%، حيث سجلت 5.750 مليار دولار مقابل 5.856 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2015 أي بانخفاض 106 ملايين دولار.

وأوضح التقرير، الذي قدمه الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك لوزير المالية عمرو الجارحي، أن واردات القمح في الفترة من مارس إلى مايو من العام الحالي سجلت نحو 605 ملايين دولار مقابل 737 مليونا في نفس الفترة من عام 2015 بانخفاض 132 مليون دولار، وواردات الأدوية 518 مليونا مقابل 508 ملايين بزيادة 10 ملايين دولار.

وسجلت واردات السيارات 493 مليونا مقابل 573 مليونا بانخفاض 80 مليونا، ومن التليفون المحمول 465 مليون دولار مقابل 440 مليونا بانخفاض 25 مليونا، ومن الذرة 464 مليونا مقابل 429 مليونا بانخفاض 35 مليونا.