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استطلاع: 51% من الألمان يرون أنهم استفادوا من الاتحاد الأوروبي

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استطلاع: 51% من الألمان يرون أنهم استفادوا من الاتحاد الأوروبي استطلاع: 51% من الألمان يرون أنهم استفادوا من الاتحاد الأوروبي

علم ألمانيا و بريطانيا و الاتحاد الأوروبي(أرشيفية)

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن نسبة الألمان الذين يشعرون بقيمة الاتحاد الأوروبي وصلت إلى مستوى لم تصل إليه من قبل.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجري لصالح القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف) ونشر اليوم الجمعة أن 51% من الألمان يرون أنهم استفادوا بصورة أساسية من الاتحاد الأوروبي، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية.

في المقابل، أعرب 37% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن مزايا ومساوئ الاتحاد الأوروبي متقاربة، فيما اعتبر 10% آخرون أن المساوئ أكثر من المزايا.

وحول التطور المقبل للاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا، أيد نحو 50% من الألمان (أغلبهم من أنصار حزب الخضر 63% وتلاهم أنصار تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي 55%) تزايد الاندماج بين الدول الأعضاء فيما دعا 37% ممن شملهم الاستطلاع (أغلبهم من أنصار حزب البديل 77%) إلى مزيد من الاستقلالية للدول الأعضاء.

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