"شاومينج" تهدد بالتلاعب فى نتيجة طلاب الثانوية العامة

هددت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، بالتلاعب فى نتيجة الثانوية العامة من الكنترول، مضيفا أن من سرب الامتحانات من قلب الوزارة يقدر يغير أى نتيجة.

ونشرت صفحة شاومينج على فيس بوك بوست جاء فيه، "شاوينج يقدر يغير فى النتائج من الكنترول ويقدر يرفع درجات أى طالب، علشان اللى بيقول أنى مقدرش أعمل حاجة أحب أقوله اللى قدر يسرب الامتحانات من قلب الوزارة قبل الامتحان بـ7 ساعات يقدر يغير أى نتيجة ويتحكم فيها من الكنترول ويعمل إللى محدش يتوقعه".

وأضاف، "بس طبعا أنا مينفعش أعمل حاجة زى دى إلا بموافقة جميع الطلبة، وأخذ آرائهم جميعا، عشان كده أنا عامل استفتاء ليكم فى البوست ده وتقولوا رأيكم فى الكلام ده وهيكون فى بيان هام بالليل بخصوص الموضوع ده بعد معرفه آراء الجميع، يا ريت كل واحد شاف البوست يعمل شير ويمنشن لأكبر عدد من أصحابه علشان نعرف رأى الكل ونأخذ برأى الكل".

اليوم.. "التعليم" تجرى مزايدة على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة والدبلومات

جلسة مزايدة علانية اليوم حول حق إعلان نتيجة الثانوية العامة والدبلومات