علماء فلك يرصدون كوكبا عملاقا وثلاثة نجوم فى تشكيل سماوى غريب

رصد علماء فلك كوكبا عملاقا لا يشبه أى كوكب اكتشفوه من قبل، إذ يدور حول نجم واحد مرتبط بنجمين آخرين فى نظام ثلاثى خلق تكوينا سماويا غريبا.

ويتحدى الاكتشاف الذى نشرته مطبوعة "ساينس" أمس الخميس الأفكار الراهنة بشأن المسببات التى تجعل أى نظام كواكب قابلا للبقاء.

وفى ظل وجود ثلاثة نجوم فى نظامه فمن المفترض أن يشهد هذا الكوكب العملاق شروق الشمس وغروبها ثلاث مرات خلال موسم واحد بينما يشهد نهارا طوال اليوم فى موسم آخر، ولأن مدار الكوكب طويل للغاية فإن كل موسم يمتد مئات السنين.

وقال كيفين واجنر قائد البحث من جامعة أريزونا "إن صادف مولدك موسم النهار فقد لا تعرف أبدا ما هو الليل".

وحجم الكوكب الذى يحمل اسم (إتش.دى 131399 إيه.بى) أكبر أربع مرات من حجم كوكب المشترى - أكبر كواكب نظامنا الشمسى - وهو يدور فى نظام مؤلف من ثلاثة نجوم ويقع على بعد 340 سنة ضوئية من كوكب الأرض فى كوكبة قنطورس.

ولا يعرف العلماء على وجه الدقة كيفية تكون الكوكب الذى يدور حول نجمه الأم على مسافة تماثل تقريبا ضعفى المسافة التى يدور عندها بلوتو حول الشمس.. وهو ما يجعله يحتاج 550 عاما ليكمل مدارا واحدا.

وسبق أن اكتشف العلماء كواكب فى أنظمة متعددة النجوم لكنهم لم يرصدوا قط كوكبا يدور حول نجمه الأم على مسافة بمثل هذه المسافة الواسعة، وهو أيضا واحد من كواكب قليلة خارج نظامنا الشمسى أمكن تصويرها مباشرة بالمجهر.

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