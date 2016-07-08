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بالصور.. نقابة المهندسين تنظم احتفالات لأعضائها بمناسبة عيد الفطر

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بالصور.. نقابة المهندسين تنظم احتفالات لأعضائها بمناسبة عيد الفطر بالصور.. نقابة المهندسين تنظم احتفالات لأعضائها بمناسبة عيد الفطر
نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، حفلا لأعضائها، بمقر نادى الشاطئ وسط حضور كثيف من مهندسى الإسكندرية، ورواد النادى، واشتمل الحفل على العديد من الفقرات الترفيهية المختلفة، حيث أقيم فقرة الشو الأفريقى، وفقرات غنائية وطرب.

فيما أقيم الحفل بحضور المهندسة سمر شلبى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والمهندس محمد النمر وكيل النقابة العامة، والمهندس محمد الأشقر عضو المجلس الأعلى، كما أقيم الحفل بحضور المهندس عمرو بندق، والمهندس مايكل نبيل، والمهندس حمدى طاهر، والمهندس أحمد الغمرى، والمهندس محمد خالد أعضاء مجلس نقابة مهندسى الإسكندرية.

وقالت المهندسة سمر شلبى، رئيس النقابة، فى كلمتها بعد أن هنأت الحضور بعيد الفطر المبارك، إن "النقابة حريصة دائما على الجانب الترفيهى لأعضائها باستمرار، من خلال إقامة الحفلات فى المناسبات المختلفة، إلى جانب الخدمات النقابية التى تقدم لهم".

وأضافت فى بيان النقابة اليوم، أن "إقامة مثل تلك الحفلات تهدف إلى خلق وسيلة تواصل بين المهندسين بعضهم البعض، وإبراز روح التآخى بينهم كأسرة واحدة، كما تساعد على ربط الأطفال بالنادى وزيادة انتمائهم إليه، باعتبار أن منهم نواة لمهندسى وشباب الغد"

فيما أشار المهندس حسام الدين محمود أحد رواد النادى من حضور الحفل، أن هناك تطورات كبيرة تحدث داخل النادى وأن تلك التطورات تسير بسرعة كبيرة مقارنة بالوقت الصغير الذى يقرب من العام ونصف، أى منذ "تولى المجلس المسئولية"، مشيرا إلى التطورات التى حدثت بالمطاعم والملعب الرياضى ومركز الخدمات بالنادى، وهو ما أكده المهندس محمد فؤاد أحد أعضاء النادى، ووالدة أحد للمهندسين من رواد النادى.

وقال العربى شحاتة والد أحد المهندسين، أن هناك اهتماما بالجانب الترفيهى من خلال إقامة الحفلات فى مختلف المناسبات، وتوفير جميع المأكولات والمشروبات بأسعار بمناسبة جدا مقارنة بالأسعار الموجدة بالنوادى الأخرى.

فيما أشاد المهندس قبارى جمعة، والمهندس إبراهيم من أعضاء النادى، والعديد من الرواد، باللوائح المنظمة للنادى والتى تمنع دخول المأكولات والمشروبات من خارج النادى والتى تسىء بالمنظر العام للنادى وينفر منها رواد النادى، باستثناء بعض السندوشات الخفيفة الخاصة بالأطفال.

نقابة المهندسين تنظم احتفالات لأعضائها بمناسبة عيد الفطر (1)
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إحدى الحفلات الفنية بعيد الفطر

نقابة المهندسين تنظم احتفالات لأعضائها بمناسبة عيد الفطر (2)
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حفلة فنية بنادى المهندسين بالإسكندرية

نقابة المهندسين تنظم احتفالات لأعضائها بمناسبة عيد الفطر (3)
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حفلات نقابة المهندسين

نقابة المهندسين تنظم احتفالات لأعضائها بمناسبة عيد الفطر (4)
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احتفالات نقابة المهندسين بعيد الفطر


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