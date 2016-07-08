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قنصل فلسطين بالإسكندرية يستقبل أبناء الجالية بمناسبة عيد الفطر المبارك

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قنصل فلسطين بالإسكندرية يستقبل أبناء الجالية بمناسبة عيد الفطر المبارك قنصل فلسطين بالإسكندرية يستقبل أبناء الجالية بمناسبة عيد الفطر المبارك
يستقبل السفير حسام الدباس، قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، أبناء الجالية الفلسطينية المقيمة بالإسكندرية والبحيرة للتهنئة بعيد الفطر المبارك، صباح الأحد القادم، فى مقر القنصلية العامة بالمحافظة، لتقديم التهانى لهم ولأسرهم.

يذكر أن القنصلية الفلسطينية بالإسكندرية تشرف على ثلاث محافظات، وهى الإسكندرية والبحيرة ومطروح، وتباشر أعمال الجالية المقيمة فى المحافظات الثلاثة والخدمات القنصلية لديهم.


>القنصلية الفلسطينية بالإسكندرية تقدم مساعدات للجالية المقيمة بالمحافظة

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