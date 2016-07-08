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هآرتس: إسرائيل تضاعف الأموال المخصصة لحماية مستوطنى القدس الشرقية

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هآرتس: إسرائيل تضاعف الأموال المخصصة لحماية مستوطنى القدس الشرقية هآرتس: إسرائيل تضاعف الأموال المخصصة لحماية مستوطنى القدس الشرقية
قالت صحيفة "هآارتس" الإسرائيلية إن إسرائيل تسعى إلى مضاعفة الميزانية الأمنية الخاصة للمستوطنين اليهود فى القدس الشرقية.

وأوضحت الصحيفة أن الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تخطط لإضافة 40 مليون شيكل، أى حوالى 10.3 مليون دولار" إلى المبلغ المخصص لحماية المستوطنين اليهود فى القدس الشرقية، وتم تقديم طلب من قبل وزارة المالية للجنة المالية بالكونجرس لتحويل الأموال، وطلبت الوزارة تحميل إجمالى 469 مليون شيكل لأغراض متعددة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ الإضافى سيجعل إجمالى التكلفة الخاصة بحماية مستوطنى القدس الشرقية حوالى 94.5 مليون شيكل فى عام 2016، مماثلا لما كان عليه الحال العام الماضى، وربما يزيد المبلغ مرة أخرى بنهاية هذا العام، مثلما حدث فى السنوات السابقة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الميزانية الأمنية الخاصة بالقدس الشرقية كانت 55 مليون شيكل سنويا، حتى عام 2013، وفى عام 2014، وبعد موجة العنف فى القدس، زاد المبلغ إلى 101 مليون شيكل، ثم عاد ليرتفع إلى 94 مليون شيكل عام 2015.

ووفقا لوزارة المالية الإسرائيلية، فإن حماية كل مستوطن يهودى فى القدس الشرقية تتكلف أكثر من 30 ألف شيكل.


>الصحافة الإسرائيلية: نتانياهو: إسرائيل وكينيا ستعملان معا من أجل محاربة الإرهاب.. حماس تنفى وجود مفاوضات مع إسرائيل.. وواشنطن تستنكر بناء تل أبيب مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة والقدس

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