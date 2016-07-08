البيئة: البحث عن حوت مارينا مستمر.. ونناشد المواطنين عدم قذفه بالحجارة

قال الدكتور محمد سالم رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى بوزارة البيئة إن عمليات البحث عن حوت الزعنفة بمارينا لا زالت مستمرة، موضحا أن غطاسى الوزارة يستخدمون كاميرات تصوير بعيدة المدى لتصويره وتتبعه.

وأضاف سالم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحوت قد يكون مصابا فى مكان ما بالجسد، خاصة أنه يسبح ببطء ويحتاج إلى مساعدة، موضحا أن تتبعه يهدف التدخل حال تعرضه لخطر وتوجيهه لمياه عميقة، مؤكدا أنه لم يحدث مسبقا وأن قام حوت بمهاجمة بشر.

وناشد رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى المصريين بعدم الاعتداء على الحوت وقذفه بالحجارة، كما ظهر فى الفيديوهات التى تداولت له مؤخرا، مؤكدا أنه كائن مسالم، مشيرا إلى أن الدول الكبرى تستغل وجود مثل هذه الحيوانات البحرية بالقرب من الشاطئ وتنظم رحلات بحرية للمواطنين للاستمتاع بها وتحقيق عائد اقتصادى.

وكانت وزارة البيئة قد أعلنت أمس تلقيها بلاغا عن تواجد حوت فى منطقة مارينا، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بجهاز شئون البيئة من المختصين بقطاع حماية الطبيعة والإدارات المعنية، وتم الدفع بمجموعات علمية متخصصة للرصد والمراقبة والتتبع لحركة الحيوان والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدته على الخروج من السواحل الضحلة التى جنح إليها، والعودة إلى بيئته الطبيعية فى المياه العميقة.

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