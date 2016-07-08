متظاهرو القائد إبراهيم يدينون التفجيرات الإرهابية فى جدة

نظم متظاهرو القائد إبراهيم بالإسكندرية، تظاهرة ظهر اليوم، وذلك لتهنئة المصريين والأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك، كما رفع المتظاهرون لافتات للتنديد بالتفجيرات الإرهابية التى شهدتها مدينة جدة بالسعودية، وكتبوا عليها "لا للإرهاب"، وتهنئة إلى القوات والمسلحة، الشرطة المصرية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

من جهة أخرى، رفع المتظاهرون صور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورحبوا بالرئيس لتواجده بمحافظة الإسكندرية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وأكدوا على دعم الرئيسى السيسى والدولة فى الحرب ضد الإرهاب.

بالفيديو والصور.. متظاهرو القائد إبراهيم يواصلون الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو