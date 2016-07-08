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حبس عاطلين 4 أيام بتهمة السطو على محل مجوهرات وسرقة 2 كيلو ذهب بكرداسة

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حبس عاطلين 4 أيام بتهمة السطو على محل مجوهرات وسرقة 2 كيلو ذهب بكرداسة حبس عاطلين 4 أيام بتهمة السطو على محل مجوهرات وسرقة 2 كيلو ذهب بكرداسة
قررت نيابة كرداسة، حبس المتهمين بالسطو المسلح على محل مصوغات ذهبية والاستيلاء على محتوياته، وتبين أنهما عاطلين بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة القضية، لحين استكمال التحقيقات.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد نجحت فى كشف هوية المسلحين الملثمين المتهمين بالسطو المسلح على محل مصوغات ذهبية بكرداسة والاستيلاء على محتوياته وتبين أنهما عاطلين.

وبإعداد كمين لهما تم القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وكان اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى بلاغا يفيد بتعرض محل مصوغات ذهبية للسطو المسلح على يد شخصين ملثمين بكرداسة.

وعلى الفور انتقل الرائد محمد الصغير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات أنه أثناء تواجد صاحب المحل و3 من العاملين بصحبته داخل المحل، فوجئوا بشخصين ملثمين يهبطان من سيارة وبحوزة أحدهما بندقية آلية وبحوزة الآخر عصا خشبية، وهددا العاميلن واستوليا على محتويات المحل والتى قدر وزنها 2 كيلو ذهب.

وبإجراء التحريات تبين أن السيارة التى كانت بحوزة المتهمين مستأجرة من مكتب تأجير سيارات، وبتتبع مستأجريها تم التوصل لهوية المتهمين وتبين أن أحدهما يدعى "أحمد ب" والثانى "محمد ع".

وبإعداد كمين لهما تمكن النقيبان أحمد عاطف ومحمد فرج معاونى مباحث مركز كرداسة، من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة وأرشدا عن المصوغات الذهبية المستولى عليها.

- القبض على المتورطين فى السطو المسلح على محل مجوهرات "كرداسة"
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