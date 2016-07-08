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مصرع معاق ذهنياً أسفل عجلات قطار أبو قير فى الإسكندرية

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مصرع معاق ذهنياً أسفل عجلات قطار أبو قير فى الإسكندرية مصرع معاق ذهنياً أسفل عجلات قطار أبو قير فى الإسكندرية
لقى معاق ذهنياً مصرعه، اليوم الجمعة، أسفل عجلات قطار أبو قير بالإسكندرية أثناء محاولته استقلاله وهو يتحرك .

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بوصول "أحمد. ع" 28 سنة، بدون عمل، إلى مستشفى طوسون العام مصابا بكسر فى الجمجمة ونزيف بالمخ وكسور وجروح بالكتف والذراع الأيمن، وتوفى.

وبسؤال شقيقه "محمد .ع" 23 سنة طالب، مقيم بذات العنوان، أقر بأنه أثناء استقلال شقيقه المذكور قطار أبو قير انزلقت قدمه وسقط أسفل عجلات القطار، ما أدى لإصابته التى أودت بحياته، وأضاف بأنه كان معاق ذهنياً، ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتحرر عن الواقعة المحضر إدارى القسم، وجارى العرض على النيابة.

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