إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بالمنوفية

أصيب 3 أشخاص بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، بإصابات بالغة فى مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز شرطة الباجور، بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أن طرفى المشاجرة طرف أول "م .ع . ع . ا" 53 عاما موظف ، مصاباً بجروح قطعية بالساعدين والأنف، وطرف ثان "ص . ع . ع . ا" 57 عاما سائق، مصاباً بجرح قطعى بالجانب الأيسر وسحجات بالصدر، ونجله "إسلام" 23 عاما بدون عمل مصاباً بجرح قطعى بفروة الرأس وآخر باليد اليمنى، وكدمة وسحجات بالكتف والعضد الأيمن، وجميعهم مقيمين قرية دائرة المركز، وتم نقلهم إلى مستشفى الباجور العام، وتحويل الأول إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى.

وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات، بسبب خلافات بينهم على قطعة أرض مملوكة للطرف الثانى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10401 جنح مركز الباجور لسنة 2016 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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