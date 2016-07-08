«بوتين»: روسيا تصدر اسلحة بقيمة 6ر4 مليار دولار في عام 2016

صرح الرئيس الروسي فلاديمير، بوتين يوم الجمعة بأن روسيا قامت بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية بقيمة 4.6 مليار يورو في وقت مبكر من هذا العام حتى الآن.

وقال بوتين، في جلسة لجنة للتعاون العسكري والتقني – وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- “يتم الوفاء بالمهام المحددة لعام 2016 لنظام التعاون العسكري والتقني الروسي”

وأضاف بوتين ” تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية وصلت بالفعل الى مستوى ما يقرب من خمسة مليارات دولار. وحجز الأسلحة يتجاوز بوضوح 50 مليار يورو”.

وشدد بوتين على ضرورة الاهتمام بجودة ما تنتجه الصناعة العسكرية الروسية، مشيرا إلى “أن السلاح والعتاد العسكري الروسيين يثبتان فعاليتهما وأمانتهما في مختلف الظروف في أوروبا وآسيا وافريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية”.