التعليم : تدريب 20 ألف قيادة بالإدارة العامة للتنمية المهنية

قالت الدكتورة مي عطية جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للتنمية المهنية للقيادات، إن الإدارة العامة للتنمية المهنية قد انتهت من تنفيذ خطتها للعام (2015/2016)، والتى تم فيها تدريب 20 ألف و250 قيادة تربوية وإدارية وقانونية من مختلف إدارات ديوان عام الوزارة، والمديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وفقًا لقوائم الاحتياجات التدريبية، مشيرةً إلى أن التدريب تم من خلال حزم برامج منها (129) برنامجًا للقيادات العليا والوسطى، و(91) برنامجًا للغات والاختبارات الدولية للغات: (الإنجليزية والفرنسية والألمانية) بمستوياتها المختلفة، و(124) برنامجًا تخصصيًّا للعاملين بإدارات الموهوبين وذوى الإعاقة والتعليم المجتمعى والعام، وإدارات العلاقات العامة وغيرها، وفقًا لتخصص كل إدارة.

جاء ذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية والسياسات التى أقرها الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير فرص تنمية مهنية متميزة لجميع القيادات والعاملين في الوزارة، بما يتفق مع معايير الجودة والتميز، واستخدام نظم متطورة لإدارة الموارد البشرية كمحور رئيسى داعم لإصلاح نظام التعليم قبل الجامعى.

> وأوضحت أن الإدارة قد انتهت من مسودة خطتها القادمة للعام (2016/2017)، والتى تم فيها إضافة برامج لإعداد القيادات النسائية والطلابية، وقيادات الصف الثانى؛ لتزويد الوزارة بقوائم من الكوادر المتميزة، التى أنهت تدريباتها فى أربع حزم متنوعة لإعداد القيادات القادرة على تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية (2016/2018).