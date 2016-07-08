«مباحث المرور» تضبط سيارة مسروقة ببني سويف‎

كتب محمد شعبان – بني سويف:

تمكنت إدارة مرور بني سويف بقيادة العقيد حسام الشايب مدير الإدارة من ضبط سيارة ربع نقل تحمل لوحات الجيزة بالطريق الصحراوي الشرقي.

وجهزت إدارة المرور ببني سويف كمين متحرك بقيادة الملازم رمضان عاطف، على الطريق الصحراوي الشرقي لفحص السيارات وضبط المخالفين ،وأثناء فحص السيارة رقم ( ا ص 3725 ) جيزة ماركة شيفروليه دبابة ربع نقل بيضاء اللون يقودها المدعو ،حمدي رمضان عبد السيد ، مقيم بمركز الصف تبين أنها تحمل شاسيه رقم 220874 وماتور 7442 و رقم السيارة مزور.

وبالتحريات الأولية التي قام بها الرائد هشام مكي رئيس مباحث المرور والكشف عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها بتاريخ 25/6/2016 باسم مالكها ،سعد رضا سعد وحرر المحضر رقم 15490 جنح العجوزة.