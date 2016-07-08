المقرر الأممى الجديد لحقوق الإنسان فى فلسطين يزور المنطقة للمرة الأولى

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن مايكل لينك المقرر الخاص الجديد المكلف من مجلس حقوق الإنسان بمراقبة ورصد حالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، سوف يقوم بأول زيارة له منذ تعيينه إلى المنطقة، وذلك فى الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجارى.

وأضافت المفوضية- فى بيان- أن الزيارة تهدف لجمع معلومات مباشرة عن الحالة الراهنة لحقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة، موضحة أنه سيزور العاصمة الأردنية عمان بسبب رفض السلطات الإسرائيلية منحه تأشيرة دخول لزيارة الأراضى الفلسطينية للوقوف على الحالة على الأرض.

من جانبه، قال لينك أنه يسعى للقاء العديد من ممثلى المجتمع المدنى والمسئولين الحكوميين وموظفى الأمم المتحدة، لمعرفة المزيد عن التطورات الأخيرة لحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وفهم ما يجرى على أرض الواقع، مع التركيز على جمع الأدلة والمعلومات التى سيضمنها تقريره الأول، والذى سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى أكتوبر القادم.

يذكر أن لينك هو المقرر الأممى السابع الذى يتم تعيينه للقيام بمهمة مراقبة حالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ إنشاء هذه الولاية عام 1993.

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