«التموين»: ٨٠ مليون جنيه مبيعات المجمعات الاستهلاكية في شهر رمضان والعيد

بلغت قيمة مبيعات شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر رمضان وأول يومين في عيد الفطر المبارك نحو ٨٠ مليون جنيه تتضمن ٧٠ مليون جنيه خلال شهر رمضان و١٠ مليون جنيه خلال أأول وثاني أيام العيد منهم ٤ ملايين جنيه مبيعات «الكعك والبسكويت والبيتي فور»

وأكَّد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنَّه تم توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية خلال شهر رمضان والعيد من خلال طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة وهي النيل والأهرام والإسكندرية ومنافذ شركتي الجملة والمصرية للحوم والدواجن والمصرية للأسماك والسيارات المتنقلة.

وقال في بيانٍ له، الجمعة، :”تم توفير كافة احتياجات المواطنين وخاصة من الدقيق الفاخر والسكر والأرز والزيوت والمكرونة واللحوم الطازجة والمستوردة والدواجن المجمدة والبيض والاسماك والرنجة بجميع أنواعها وكافة السلع وذلك بأسعار مخفضة”.