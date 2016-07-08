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اكتشاف كواكب بثلاث شموس إحداها يفوق إشراقها 80% شمس كوكب الأرض

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اكتشاف كواكب بثلاث شموس إحداها يفوق إشراقها 80% شمس كوكب الأرض اكتشاف كواكب بثلاث شموس إحداها يفوق إشراقها 80% شمس كوكب الأرض

أرشيفية

اكتشف علماء فلك من جامعة أريزونا الأميركية، كوكباً بثلاث شموس على بعد 320 سنة ضوئية من كوكب الأرض، ويفوق اشراق إحداها شمس كوكبنا بنسبة 80%.

وذكرت مصادر إعلامية، أن “الكوكب الذي يحمل اسم (HD 131399Ab ) يشهد شروق الشمس 3 مرات متتالية ثم غروبها العدد نفسه، مشيرة إلى أن “هذا الكوكب يعتبر واحداً من عدد قليل من الكواكب خارج مجموعتنا الشمسية الذي يتم تصويره بشكل مباشر عبر علماء الفلك”، بحسب ما ذكرتة وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأوضح العلماء أن “الكوكب ينتمي إلى مجموعة قنطورس الشمسية ويتبع مداراً كبيراً حول أكثر الشموس الثلاث إشراقا فيما تدور الشمسان الآخريان مع الكوكب المكتشف حول الشمس الرئيسية”.

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