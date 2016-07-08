تقرير #في_القمة - تائهون في مباريات الأهلي والزمالك

طوال تاريخ القمة تألق العديد من اللاعبين وظهر آخرون بمستوى ضعيف لكن يظل اللاعب صاحب الخطأ المؤثر حديث الجماهير إلى الأبد كلما ذكر اسمه في أي حديث كروي.

ومنذ بداية الألفية الثالثة ظهر عدة لاعبين في مباريات القمة بمستوى ضعيف من الأهلي والزمالك وكانت لهم أخطاء كبيرة ومتكررة تؤكد أنهم كانوا غير موفقين.

في هذا التقرير، يرصد لكم FilGoal.com نجوم كانت لها مواقف غير موفقة من لاعبي الأهلي والزمالك في مباريات القمة.

أمير عبد الحميد

حارس الأهلي لسنوات طويلة والذي دائما ما كان يظهر بمستوى ضعيف في مباريات الزمالك خاصة مباراة نهائي كأس مصر 2007 ورغم فوز الأهلي بها تلقى أمير 3 أهداف، وكذلك خسر الأهلي أمام الزمالك 2-0 في موسم 2006/2007 وكان أمير هو حارس الأهلي في هذه المباراة.

وفي دوري أبطال إفريقيا عام 2008 تلقى أمير 3 أهداف من الزمالك في مباراتي الفريقين لتتذكره دائما جماهير الأهلي أنه واحد من اللاعبين أصحاب المستوى الضعيف في مباريات القمة.

حسين السيد

الظهير الأيسر للأهلي الذي شارك في مباراة قمة واحدة بنهائي كأس مصر الموسم الماضي وخسرها الأهلي، وفي هذه المباراة تسبب حسين السيد في الهدف الأول للزمالك بعدما فشل في إبعاد الكرة لتصل لمهاجم الزمالك باسم مرسي ليسجل الهدف الأول ومن بعده الثاني، وخلال المباراة قدم حسين السيد أداء ضعيفا للغاية.

مسعد عوض

الحارس الثالث في قائمة الأهلي حاليا لعب الموسم الماضي مباراة الدور الأول بين الأهلي والزمالك وتسبب في هدف الزمالك في المباراة بعدما فشل في الإمساك بعرضية اللاعب أيمن حفني لتدخل المرمى في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي، ويظل هذا الهدف عالقا في أذهان جماهير الأهلي كلما ذكر اسم الحارس الشاب.

أحمد السيد

رغم أنه كان لاعبا في الجيل الذي حقق كل البطولات للأهلي إلا أن أحمد السيد في مباراة القمة بالدور الثاني من موسم 2003/2004 تدخل بقوة على حسام حسن وتعرض للطرد في شوط المباراة الأول ليخسر الأهلي بهدفين مقابل هدف، ورغم أن أحمد السيد فاز بعد ذلك على الزمالك أكثر من مرة إلا أنه أصبح أحد اللاعبين الذي أدارت لهم مباريات القمة وجهها بسبب هذا الخطأ وكلما تذكرت الجماهير هذه المباراة تتذكر خطأ السيد.

محمد عبد المنصف

أحد أشهر حراس مرمى الزمالك عبر التاريخ وفي أول مباراة قمة كانت المباراة الشهيرة التي فاز بها الأهلي 6-1 وتلقى عبد المنصف وهو حارسا للزمالك 27 هدفا من الأهلي في مباريات القمة أشهرها هدف محمد أبو تريكة في دوري موسم 2006/2007.

ودائما ما تتذكر جماهير الزمالك الحارس عبد المنصف أنه كان واحدا من أسوأ لاعبي الفريق الأبيض في مباريات القمة عبر التاريخ.

عبد المنصف في جميع مشاركاته أمام الأهلي مع جميع الأندية تلقى 54 هدفا.

أحمد غانم سلطان

الظهير الأيمن السابق للزمالك والذي دائما ما كان يظهر بمستوى ضعيف في مباريات الأهلي، وتتذكر جماهير الأهلي والزمالك المباراة الشهيرة بينهما التي انتهت بالتعادل 3-3 في الدوري موسم 2009/2010 والتي ظهر فيها غانم سلطان بمستوى ضعيف وتسبب في أخطاء كلفت الزمالك 3 أهداف.

وكذلك ظهر بمستوى ضعيف في مباراة الأهلي والزمالك بدور الـ16 لبطولة كأس مصر 2010 والتي خسرها الزمالك 3-1 وسط أداء مخيب من أحمد غانم سلطان.

بشير التابعي

مدافع الزمالك الشهير كانت له الكثير من المواقف البارزة في مباريات القمة بعضها الجيد والآخر غير جيد بالنسبة له، لكن ما يتذكره كل الجماهير حتى وقتنا هذا مراوغة خالد بيبو مهاجم الأهلي لبشير التابعي في مباراة القمة بالدور الثاني من دوري 2001/2002 في فوز الأهلي الشهير بستة أهداف مقابل هدف وتعليق مدحت شلبي الشهير "بيبو وبشير بيبو والجون"، وحتى الآن عندما يتم ذكر اسم بشير التابعي يرتبط معه هذا الهدف.

محمود محمود

أحد لاعبي الزمالك أصحاب المواقف المخيبة في مباريات القمة وكان الموقف الأشهر له عندما تعرض للطرد في نهائي كأس مصر عام 2006 أمام الأهلي بعدما اعتدى على عماد متعب دون تدخل مع الكرة، وخسر الزمالك هذه المباراة بثلاثية دون رد.