أوباما يقدم تعازيه لرئيس بلدية دالاس بعد هجوم على الشرطة

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الجمعة إنه اتصل برئيس بلدية دالاس مايك رولينجز ليقدم تعازيه ودعمه بعد أن قتل قناصة خمسة من أفراد الشرطة وأصابوا ستة في هجوم منسق بالمدينة.

وقال للصحافيين إنه لم تتكشف بعد كل حقائق الهجوم لكنه “هجوم أثيم وغير مبرر”، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية.

وتابع أوباما الذي يزور بولندا حالياً لحضور قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو): “سنعرف بدون شك دوافعهم الملتوية” في إشارة إلى منفذي الهجمات، مضيفاً “ولكن دعوني أوضح أنه لا يوجد مبرر لهذه الهجمات الحمقاء”.

ودعا الرئيس الأمريكي إلى الصلاة من أجل المصابين، ومن بينهم ستة ضباط شرطة ومدني واحد على الأقل، مشيراً إلى أن بعضهم في حالة حرجة. ودعا أوباما أيضاً إلى تحقيق العدالة.

وكان مسلحون أطلقوا النار على رجال شرطة خلال مسيرة احتجاج في دالاس على مقتل شخصين من أصول أفريقية على أيدي الشرطة.

وفرضت إجراءات أمنية مشددة في المدينة في الوقت الذي تلاحق فيه الشرطة المشتبه بضلوعهم في الهجوم.