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«أوباما»: لا يوجد مبرر لهجمات دالاس الأخيرة ضد الشرطة

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«أوباما»: لا يوجد مبرر لهجمات دالاس الأخيرة ضد الشرطة «أوباما»: لا يوجد مبرر لهجمات دالاس الأخيرة ضد الشرطة

الرئيس الأمريكي – بارك أوباما

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما،  إنه لا يوجد أي مبررات ممكنة لهجمات دالاس الأخيرة، أو أي عنف يمارس ضد سلطات إنفاذ القانون في البلاد.

وشهدت مدينة دالاس قيام قناصة بإطلاق النار على قوات الشرطة؛ ما أسفر عن مقتل 5 ضباط وإصابة 6 آخرين، وذلك خلال احتجاجات على مقتل اثنين من السود.

ونقلت (إيه بي سي) الأمريكية عن أوباما قوله – خلال مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر – إن مكتب التحقيقات الفيدرالية على اتصال بشرطة دالاس، وسيتم تقديم كل من لهم صلة بتلك الهجمات للعدالة.

وتابع “أطالب جميع الأمريكيين بالصلاة من أجل من سقطوا من رجال الشرطة وذويهم، ويجب أن نعبر عن امتناننا لمن يؤدون واجبهم في إنفاذ القانون”.

وأضاف “نعلم أنه عندما يكون هناك مسلحون بأسلحة ثقيلة فإن ذلك يجعل الهجمات أكثر دموية وأكثر مأساوية، وعلينا أن نفكر في تلك الحقائق في الأيام المقبلة”.

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