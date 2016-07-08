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الإسكان: بدء تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى لمدينة العلمين الجديدة

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الإسكان: بدء تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى لمدينة العلمين الجديدة الإسكان: بدء تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى لمدينة العلمين الجديدة

وزير الإسكان يكشف تفاصيل الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة توشكى والعلمين الجديدتين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عما يتم من أعمال، وما تم إنجازه حتى الآن بمشروع العاصمة الإدارية، ومدينة توشكى الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لإنجاز هذه المشروعات القومية العملاقة، ولا سيما العاصمة الإدارية الجديدة، التى ستغير وجه العمرانى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي،  فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يجرى تنفيذ البنية الأساسية لمناطق الأسبقية الأولى بمساحة 3 آلاف فدان، وتشمل: مياه، وصرف، وطرق، ورى، وكهرباء، واتصالات، ويجري تنفيذ فرمة الطرق، إضافة إلى تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني لـ96 عمارة سكنية بعدد 7016 وحدة، كما يجرى تنفيذ خط مياه للإنشاءات، ويجرى تطوير الطرق والأعمال الصناعية بالقاهرة الجديدة، والمؤدية للعاصمة الإدارية، بجانب تنفيذ خط المياه المعالجة من محطة معالجة صرف صحى القاهرة الجديدة أوراسكواليا بطاقة 50 ألف م3/يوم.

وأضاف وزير الإسكان، أنه فى مدينة توشكى الجديدة، يجرى الانتهاء من 612 وحدة سكنية بالإسكان المتوسط، حيث بلغت نسبة الإنجاز 98%، كما يجرى تنفيذ 612 وحدة بالإسكان الاجتماعي، ويتم تنفيذ عدد من المبانى الخدمية، وتشمل: مدرسة للتعليم الأساسى شاملة حضانة، وسوقاً تجارية، ومسجدا، بجانب وحدة صحية، موضحاً أنه يجرى تنفيذ شبكات المرافق على مساحة 105 أفدنة، وتتضمن شبكات الطرق، والصرف الصحي، والمياه، والري، والكهرباء – الجهد المتوسط والمنخفض -، والتليفونات، بجانب تنفيذ محطة تنقية المياه، والمأخذ وخط طرد المياه العكرة، بالإضافة إلى تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي، ومحطة الرفع، وخط الطرد، بقيمة إجمالية مليار جنيه.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه فى مدينة العلمين الجديدة، تم البدء في تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمساحة 2000 فدان ضمن المرحلة الأولى للمدينة، ويجرى تطوير طريق إسكندرية / مطروح من الكم 93 حتي تقاطعه مع طريق وادي النطرون / العلمين، وتم إسناد تنفيذ أعمال استكمال تحويل الطريق الدولي الإسكندرية / مطروح من التقاطع على طريق وادي النطرون / العلمين إلى مدخل مدينة العلمين بطول 33 كم.

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