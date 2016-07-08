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ضبط 6400 قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين فى أسيوط

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ضبط 6400 قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين فى أسيوط ضبط 6400 قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين فى أسيوط
ألقى ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، القبض على شخصين بحوزتهما 6400 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام بحوزة شخصين بأسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من الرائد أحمد حربى رئيس مباحث قسم شرطة أبو تيج، يفيد ضبط "م أ م " 36 سنة حاصل على دبلوم ومقيم بندر أبوتيج دائرة القسم وبحوزته [3000] ألف قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.

وفى القوصية تمكن فريق مباحث المركز من ضبط "ن ش ت" 44 سنة حاصل على دبلوم ومقيم بندر القوصية دائرة مركز القوصية بحوزته [3400] قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم للمتهمين كل على حدة، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

- ضبط 75 ألف قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها فى أسيوط
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