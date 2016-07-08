ضبط 6400 قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين فى أسيوط

ألقى ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، القبض على شخصين بحوزتهما 6400 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام بحوزة شخصين بأسيوط.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من الرائد أحمد حربى رئيس مباحث قسم شرطة أبو تيج، يفيد ضبط "م أ م " 36 سنة حاصل على دبلوم ومقيم بندر أبوتيج دائرة القسم وبحوزته [3000] ألف قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
وفى القوصية تمكن فريق مباحث المركز من ضبط "ن ش ت" 44 سنة حاصل على دبلوم ومقيم بندر القوصية دائرة مركز القوصية بحوزته [3400] قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم للمتهمين كل على حدة، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.