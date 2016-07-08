إخماد حريق بشقة سكنية فى أكتوبر دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بمنطقة غرب سوميد بالمجاورة الثالثة بأكتوبر، ولم يسفر الحادث عن إصابات.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى عقار سكنى بمنطقة غرب سوميد بالمجاورة الثالثة التابعة لدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وعلى الفور، تم انتقال سيارات الإطفاء وعلى رأسها العميد هانى سعيد، مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له وبصحبتهم سيارات إطفاء، وتمت محاصرة النيران من جميع الاتجاهات ومحاصرة كرات اللهب، وتم إخماد الحريق دون أى خسائر فى الأرواح، وجارى انتداب المعمل الجنائى للوقوف على أسباب الحريق.

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