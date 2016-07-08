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رئيس الوزراء العراقي يعفي كبار قادة الأمن في بغداد من مناصبهم

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رئيس الوزراء العراقي يعفي كبار قادة الأمن في بغداد من مناصبهم رئيس الوزراء العراقي يعفي كبار قادة الأمن في بغداد من مناصبهم

العبادي اثناء زيارته جرحى تفجير الكرادة (فيس بوك / العبادي)

أعفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ثلاثة من كبار قادة الأمن في بغداد من مناصبهم بعد تفجير في مطلع الأسبوع أودى بحياة نحو 300 شخص وأثار موجة غضب من ضعف خدمات الطوارئ والأجهزة الأمنية.

وقال بيان على صفحة العبادي على فيس بوك “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي يصدر أمراً بإعفاء قائد عمليات بغداد من منصبه وإعفاء مسؤولي الأمن والاستخبارات في بغداد من مناصبهم”، نقلاً عن “رويترز”.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم وهو الأعنف في العراق منذ الغزو الذي أطاح بصدام حسين عام 2003.

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