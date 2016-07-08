يورجن كلوب يجدد عقده مع ليفربول لستة مواسم

وقع المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي يورجن كلوب على عقد جديد لمدة ست سنوات بعد أقل من موسم من وصوله الى ملعب “الأنفيلد”.

> وبعد توليه المسؤولية خلفا لبريندان رودجرز، قاد كلوب ليفربول الى نهائي الدوري الأوروبي، وقدم مستوي ممتاز مع الفريق خلال الموسم الماضي.

> كما جدد مساعدا المدرب الألماني، زيليكو بوفاك، وبيتر كرافيتز، عقديهما مع ليفربول.

> وقال كلوب بعد التوقيع “من الصعب أن أعبر بالكلمات عن الفخر الذي أشعر به أنا و زيليكو و بيتر، لازلنا في بداية الرحلة لكن يمكننا الشعور بخصوصية هذا المكان الرائع ، هذا العقد يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة سنقدم أفضل ما لدينا من أجل جعل الفريق يتحسن باستمرار وجعل الجماهير فخورة و سعيدة”.

> وذكر النادي في بيان على موقعه “لقد اتخذ النادي هذه الخطوة تقديرا للالتزام الذي أبداه المدرب الألماني في تطوير وتحسين الفريق”. وأضاف “يسر نادي ليفربول أن يعلن أن يورجن كلوب له مستقبل طويل اﻷمد مع ليفربول من خلال التوقيع على العقد. نعلن أيضا أن مساعدي كلوب زيليكو بوفاك وبيتر كرافتز جددا عقدهما لتستمر علاقتهما مع كلوب والتى امتدت لعقدين”.