أوباما: قتل الشرطة للسود «ليس أحداثاً فردية»

أطلق الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعوة لمعالجة الفوارق العنصرية في نظام العدالة الجنائية بالولايات المتحدة، بعد أن تصدرت أنباء مقتل أمريكيين اثنين من أصول أفريقية برصاص الشرطة العناوين الرئيسية للصحف هذا الأسبوع.

وقال أوباما من وارسو بعد وصوله إلى العاصمة البولندية لحضور اجتماع قمة اليوم الجمعة: “لقد شهدنا أحداثاً مأساوية مثل تلك مرات كثيرة للغاية”، حسبما ذكرت “رويترز”.

وأضاف: “ينبغي أن ننزعج جميعاً بسبب أعمال إطلاق النار تلك لأنها ليست أحداثا فردية، إنها أعراض لمجموعة واسعة من الفوارق العنصرية الموجودة في نظام العدالة الجنائية”.