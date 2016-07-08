مقتل 15 مدنيا على الأقل فى قصف جوى على بلدة فى شمال غرب سوريا

قتل 15 مدنيا على الأقل الجمعة فى قصف جوى لطائرات حربية يعتقد انها سورية أو روسية استهدف بلدة دركوش فى محافظة إدلب فى شمال غرب سوريا والقريبة من الحدود التركية، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن "قتل 15 مدنيا على الأقل بينهم طفلة، وأصيب نحو أربعين آخرين بجروح فى قصف جوى لطائرات حربية روسية أو سورية استهدف ظهر اليوم الجمعة بلدة دركوش فى ريف ادلب الغربى" الواقعة تحت سيطرة جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة فى سوريا) وفصائل اسلامية اخرى.

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