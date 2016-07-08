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واشنطن تدعو موسكو إلى الضغط على الحكومة السورية لوقف إطلاق النار

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واشنطن تدعو موسكو إلى الضغط على الحكومة السورية لوقف إطلاق النار واشنطن تدعو موسكو إلى الضغط على الحكومة السورية لوقف إطلاق النار
دعت الولايات المتحدة الأمريكية روسيا إلى الضغط على السورية للكف عن خرق وقف إطلاق النار، ووقف هجمات قواتها فى حلب والغوطة الشرقية القريبة من دمشق.

ونقل راديو (سوا الأمريكى) اليوم الجمعة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربى، قوله "سنواصل مراقبة هذه الانتهاكات بعناية، وسنستمر كذلك فى دعوة روسيا لاستخدام نفوذها على النظام وحلفائه لوقف الهجمات خلال الهدنة وبشكل خاص فى حلب حيث تبدو الحكومة أنها تقوم بتنفيذ خطة هجومية عسكرية منتهكة التهدئة التى أعلنتها بنفسها".

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست قد صرح فى وقت سابق أن اتصالا بين الرئيسين الأمريكى والروسى لم يفض إلى تفاهم بشأن التعاون حول سوريا.

يذكر أن الكرملين أفاد فى وقت سابق بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حث الرئيس الأمريكى باراك أوباما على المساعدة فى فصل مسلحى المعارضة فى سوريا عن مسلحى جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة فى سوريا.
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