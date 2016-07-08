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مصرع شخصين فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الشرقى أسيوط ــ سوهاج

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مصرع شخصين فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الشرقى أسيوط ــ سوهاج مصرع شخصين فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الشرقى أسيوط ــ سوهاج
لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم وقع اليوم بين سيارة ربع نقل، ودراجة بخارية بدون لوحات. بالطريق الصحراوى الشرقى أسيوط ــ سوهاج أمام المدينة الصناعية بساحل سليم.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من الرائد أحمد عبد المالك رئيس مباحث مركز شرطة ساحل سليم، يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل ودراجة بخارية بدون لوحات بالطريق الصحراوى الشرقى أسيوط سوهاج أمام المدينة الصناعية بساحل سليم ووقوع وفيات.

وبالفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ربع نقل "ثلاجه" رقم 4791 ى. و.ج قيادة السائق سيد حسن محمود ، ودراجة بخارية بدون لوحات، بسبب السرعة الزائدة.

أسفر الحادث عن وفاة كل من، "عماد ر. ش. غ" (20 سنة)، و"جرجس .أ . ك" (25 سنة) ومقيمان بقرية بويط دائرة المركز.

تم نقل الجثتين لمستشفى ساحل سليم المركزى تحت تصرف النيابة، ورفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور، وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


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