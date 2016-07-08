الجيزة: 50 وحدة سكنية لسكان عزبة حرب ببولاق الدكرور

أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم البدء فى إنشاء عدد 2 عمارة سكنية على أرض جراج بولاق الدكرور بشارع المشتل على مساحة 1190 م2 ، لإعادة تسكين سكان عزبة حرب الشرقية والغربية، مشيراً أن العمارتين تضمان 50 وحدة سكنية بالإضافة إلى وحدات تجارية وجراج بالطابق الأرضى.

وأضاف المحافظ أن المشروع يأتى كمنحة إمارتية من حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمى بالتمويل والتنفيذ، مشيراً أنه تم الإنتهاء من أعمال الأساسات والأعمدة.

وأكد الدالى أن هدف المنحة بناء وحدات سكنية للمقيمين فى المنطقة غير الآمنة لسكان عزبة حرب والبالغ إجمالى عددهم 190 أسرة وبناء عمارتين سكنيتين بشارع المشتل بحى بولاق الدكرور لإعادة تسكين البعض منهم وجارى حالياً تخصيص قطعة أرض أخرى بالتنسيق مع وزارة الزراعة لإقامة باقى العقارات عليها وتسكين باقى الأسر .

أضاف المحافظ خلال اجتماعه مع اللواء علاء الهراس نائب المحافظ للأحياء و الدكتورة منال عوض نائب المحافظ لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أنه فى غضون شهور قليلة سوف يتم الإنتهاء من إنشاء وتسليم سوق الكنيسة الحضارى الذى يقوم على مسافة 1435م2 ويتكون من 61 باكية و40 فرشة بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان ويهدف إلى القضاء على الأسواق العشوائية ويخضع فى إدارته لحى العمرانية .

كما أشار أيضاً أنه تم توقيع بروتوكول مع صندوق تطوير المناطق العشوائية بوزارة الإسكان لتطوير عدد 6 مناطق عشوائية بالجيزة تشمل منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور والمنيرة الغربية بشمال الجيزة ومنطقة أبو زراع بالمنيب ومنطقة ترعة السيسى بحى الهرم ومنطقة الكنيسة بالعمرانية ومنطقة الخلايفة بحى الوراق وتشمل أعمال التطوير صرف صحى ومياه الشرب ورصف طرق وإنارة شوارع وتركيب بلاط إنترلوك ودهانات .

الجيزة تتفاوض مع الاستصلاح الزراعى لإيجاد بديل لإقامة مساكن عزبة حرب

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