وزير التموين: 80 مليون جنيه مبيعات المجمعات الاستهلاكية بالأسكندرية فى رمضان والعيد

بلغت قيمة مبيعات شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر رمضان وأول يومين في عيد الفطر المبارك نحو 80 مليون جنيه تتضمن 70 مليون جنيه خلال شهر رمضان و10 ملايين جنيه خلال اول وثاني ايام العميد منهم 4 ملايين جنيه مبيعات الكعك والبسكويت والبيتي فور.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، انه تم توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الاساسية والغذائية خلال شهر رمضان والعيد من خلال طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة، وهي النيل والأهرام والأسكندرية ومنافذ شركتي الجملة والمصرية للحوم والدواجن والمصرية للأسماك والسيارات المتنقلة ، لتوفير كافة احتياجات المواطنين وخاصة من الدقيق الفاخر والسكر والأرز والزيوت والمكرونة واللحوم الطازجة والمستوردة والدواجن المجمدة والبيض والأسماك والرنجة بجميع أنواعها وكافة السلع وذلك بأسعار مخفضة.

وأضاف محمد صدقي رئيس شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، أن كافة فروع المجمعات بالأسكندرية كانت تعمل نهارا ومساء لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية و الرمضانية للمواطنين باسعار مخفضة وبجودة عالية وبكميات كبيرة.

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