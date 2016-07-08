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"حسن الخاتمة".. موضوع خطبة الجمعة بمساجد شمال سيناء اليوم

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"حسن الخاتمة".. موضوع خطبة الجمعة بمساجد شمال سيناء اليوم "حسن الخاتمة".. موضوع خطبة الجمعة بمساجد شمال سيناء اليوم
قال الشيخ أمين عبد الواجد مدير أوقاف شمال سيناء، إن خطبة الجمعة الموحدة بمساجد شمال سيناء، تدور اليوم حول موضوع "حسن الخاتمة والمداومة على الأعمال الصالحة".

وتتناول الخطبة أحوال الناس بعد شهر رمضان والحرص على حسن الخاتمة، وأسبابها وعلاماتها، بجانب إعطاء نماذج من حسن الخاتمة.. مشيرًا إلى أن خير الأعمال ما داوم عليه صاحبه وإن قل.

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