عامل يقتل زوجته بسبب الخلاف على مصروف البيت فى المنوفية

تجرد عامل بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية من مشاعر الإنسانية، وذلك عندما قام بقتل زوجته طعنا بالسكين، بسبب خلافات مادية على مصروف البيت، تم نقل الجثة إلى مستشفى قويسنا المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية بلاغا من مستشفى قويسنا المركزى بلاغا، بوصول "ل.ك .س" 27 سنة، ربة منزل ومقيمة بقويسنا شارع سعد زغلول جثة هامدة متأثرة بعدة طعنات نافذة بواسطة سكين، على الفور انتقل المقدم رأفت نصار رئيس المباحث ومعاونيه النقباء أحمد سرور، ومصطفى حسنين ومصطفى داوود، ونصر موسى، وعبد الله الميت، تحت إشراف العقيد حسين غنيم مفتش مباحث قويسنا وبركة السبع، حيث تبين أن وراء الحادث شبهة جنائية، وأن مرتكب الواقعة زوج المجنى عليها ويدعى "ن .ى. ن" 30 سنة عامل، حيث قام بطعنها عدة طعنات نافذة أدت إلى وفاتها على الفور بسبب خلافات مادية، وطلب المجنى عليها زيادة مصروفها الشخصى، وبتقنين الإجراءات ونفاذ إذن من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد زيادة رئيس نيابة مركز قويسنا، قامت قوة من مباحث قويسنا، بالقبض على المتهم مختبئا بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الأداة "السكين" المستخدمة فى الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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