الاستثمار: ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية لـ5 مليار دولار

أعلنت وزاره الاستثمار أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشره، ارتفعت خلال الفترة ( يوليو -مارس ) من العام المالي 2015/2016 بنسبة 13.7% ليسجل نحو 5.8 مليار دولار ، وذلك مقارنة بنحو5.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق (2014/2015).

جاءت هذه الزياده كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة من تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها والتي حققت نحو 3.7 مليار دولار عن نفس الفترة ، مقارنة بنحو 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق (2014/2015)

وأضافت الوزاره في بيانٍ لها، الجمعة، أنَّ الاستثمارات في قطاع البترول، حققت صافي تدفق بلغ نحو 1.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو- مارس) من العام المالي 2015/2016.