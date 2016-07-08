الري: انتهاء 87% من قناطر أسيوط الجديدة

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، انتهاء تنفيذ أعمال مشروع قناطرأسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، بنسبة تتجاوز الـ87%، مؤكدًا أنَّ الهدف من المشروع تحسين الري فى 5 محافظات بتكلفة حوالى 4 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه أوائل سبتمبر 2017.

وقال عبد العاطي في بيانٍ له، الجمعة، إنَّ نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 87,02% من قيمة الأعمال المدنية، كما تم تنفيذ نحو 75,28 % من قيمة الأعمال الهيدروميكانيكية بالمشروع، مشيرًا إلى أنَّه تم بدء المرحلة الثانية من أعمال غمر والحفر من خلال تشغيل عدد 2 سيفون بالأمام وعدد 1 سيفون بالخلف لغمر منشئات المشروع بالأمام والخلف.

وأضاف :”تم إيقاف عمل جميع الطلمبات والآبار الجوفية عن التشغيل ورفع وإزالة جميع خطوط تجميع مياه صرف الآبار، وجاري استكمال أعمال غمر حفرة الإنشاء للوصول بمنسوب المياه داخل الحفرة لمعادلة منسوب المياه خلف القناطر القديمة، ويتم تنفيذ أعمال إزالة السد الترابي الدائري، ونهو صب الخرسانة سابقة الصب لجميع أجزاء الكوبري العلوي من بلاطات وكمرات”.

من جانبه، أوضح المهندس حسين جلال، المهندس المقيم بالمشروع، أنَّ العمل يجري على قدم وساق في مختلف جوانب المشروع ليل نهار، حيث يجري صب الأعمال الخرسانية بمختلف مكونات المشروع، حيث بلغ إجمالي ما تم صبه 401,703 ألف م3 من إجمالي كميات الخرسانة .

وأفاد المهندس أحمد كرات رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بأن مشروع قناطر أسيوط ومحطتها الكهرومائية سيقوم بتحسين حالة الرى فى عدد 5 محافظات (أسيوط- المنيا- بنى سويف – الفيوم – الجيزة)، إضافة إلى توليد32ميجاوات من الكهرباء النظيفة قيمتها السنوية 100 مليون جنيه، فضلاً عن إنشاء كوبرى علوى حمولة70 طن بعرض أربع حارات مرورية يربط شرق وغرب النيل، إلى جانب إنشاء عدد 2 هويس من الدرجة الأولى لخدمة اغراض الملاحة النهرية، فضلا عن توفير أكثر من 3000 فرصة عمل على مدار 5 سنوات، و300 فرصة عمل دائمة بعد نهو المشروع.